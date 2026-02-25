  1. В Україні

Розслідування профзахворювання: які обов’язки роботодавця

16:36, 25 лютого 2026
Розслідування випадку хронічного професійного захворювання проводиться протягом 10 робочих днів з дня створення комісії.
Фото: dtkt.ua
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, яка процедура розслідування хронічного професійного захворювання.

Процедура розслідування обставин і причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь) визначена Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 17.04.2019 №337.

Після отримання повідомлення за формою П-3 керівник територіального органу Держпраці утворює протягом трьох робочих днів комісію з проведення розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння).

До складу цієї комісії входять представники територіального органу Держпраці (голова комісії), закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу працівникам підприємства, установи, організації, де працює хворий, або за місцем його проживання (якщо він не працює), роботодавця, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (в разі, коли профспілка на підприємстві, в установі, організації відсутня), вищого органу профспілки, територіального органу Пенсійного фонду України за фактичним місцезнаходженням підприємства, установи, організації, а також у разі потреби – представники інших органів.

Розслідування випадку хронічного професійного захворювання (отруєння) проводиться протягом 10 робочих днів після утворення комісії.

За результатами розслідування комісія складає акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння) за формою П-4, в якому зазначаються основні умови, обставини та причини виникнення хронічного професійного захворювання, а також заходи щодо запобігання розвитку профзахворювань на підприємстві та забезпечення нормалізації умов праці.

