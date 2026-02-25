  1. В Украине

Платежка за свет без ошибок: как правильно передать показатели счетчика

16:54, 25 февраля 2026
Корректные начисления за электроэнергию зависят от своевременной и правильной передачи показателей счетчика.
Своевременная передача характеристик электросчетчика обеспечивает правильные начисления за практически потребленную электроэнергию. Об этом сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Потребители могут самостоятельно выбрать удобный способ предоставления данных, в частности через сервис «Приват24», колл-центры поставщиков, электронную почту или SMS-сообщения.

Подавать показатели необходимо в определенный период – за два дня до завершения текущего месяца и в течение трех первых дней следующего месяца. К примеру, если месяц имеет 31 день, данные можно передать 30 и 31 числа, а также 1, 2 и 3 числа нового месяца.

Если же потребитель не успеет передать показатели в срок, в платежке будет указан среднесуточный объем потребления. Это может отличаться от фактических затрат электроэнергии.

Лента новостей

Блоги
Публикации
