Платіжка за світло без помилок: як правильно передати показники лічильника

Коректні нарахування за електроенергію залежать від своєчасної та правильної передачі показників лічильника.

Своєчасна передача показників електролічильника забезпечує правильні нарахування за фактично спожиту електроенергію. Про це повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Споживачі можуть самостійно обрати зручний спосіб подання даних, зокрема через сервіс «Приват24», кол-центри постачальників, електронну пошту або SMS-повідомлення.

Подавати показники необхідно у визначений період — за два дні до завершення поточного місяця та протягом трьох перших днів наступного місяця. Наприклад, якщо місяць має 31 день, дані можна передати 30 і 31 числа, а також 1, 2 і 3 числа нового місяця.

Якщо ж споживач не встигне передати показники вчасно, у платіжці буде зазначено середньодобовий обсяг споживання. Це може відрізнятися від фактичних витрат електроенергії.

