КСУ рассмотрел представление Верховного Суда относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны

14:30, 25 февраля 2026
Большая палата КСУ рассмотрела дело по конституционному представлению Верховного Суда о конституционности положений закона о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, а также продолжила рассмотрение ряда других конституционных производств и жалоб.
Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности подпункта 2 пункта 1 раздела І Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований». Об этом сообщили в Конституционном Суде.

Суд исследовал материалы дела и перешёл к закрытой части пленарных заседаний.

Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

по конституционной жалобе Самсина Игоря Леоновича относительно конституционности предписания второго предложения части первой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

В рассмотрении дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности абзаца двадцать второго пункта 10-2 раздела ХІІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» Большая палата определила устную форму конституционного производства.

Большая палата на заседании продолжила рассмотрение заявления субъекта права на конституционную жалобу Сивухина Г.С. относительно принятия мер по обеспечению конституционной жалобы путём издания обеспечительного приказа по делу. По результатам обсуждения данное ходатайство оставлено без рассмотрения.Вторая коллегия судей Первого сената на заседании постановила определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Зинченко Александра Ивановича относительно конституционности пунктов 42.2, 42.5 статьи 42 Налогового кодекса Украины;

Назарчук Наталии Михайловны относительно конституционности статьи 16 Закона Украины «О нотариате» от 2 сентября 1993 года № 3425–XII;

Лисовец Елены Павловны относительно конституционности частей третьей, шестой статьи 164-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

