  1. В Україні

КСУ розглянув подання Верховного Суду щодо разової грошової виплати ветеранам війни

14:30, 25 лютого 2026
Велика палата КСУ розглянула справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності положень закону про разову грошову виплату ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, а також продовжила розгляд низки інших конституційних проваджень і скарг.
фото: КСУ
Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності підпункту 2 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“. Про це повідомили у Конституційному Суді. 

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарних засідань.

Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ:

за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо конституційності припису другого речення частини першої статті 54 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

У розгляді справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності абзацу двадцять другого пункту 10-2 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про виконавче провадження“ Велика палата визначила усну форму конституційного провадження.

Велика палата на засіданні продовжила розгляд заяви суб’єкта права на конституційну скаргу Сивухіна Г.С. щодо вжиття заходів із забезпечення конституційної скарги шляхом видання забезпечувального наказу у справі. За результатами обговорення дане клопотання залишено без розгляду.

Друга колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Зінченка Олександра Івановича щодо конституційності пунктів 42.2, 42.5 статті 42 Податкового кодексу України;

Назарчук Наталі Михайлівни щодо конституційності статті 16 Закону України „Про нотаріат“ від 2 вересня 1993 року № 3425–ХІІ;

Лісовець Олени Павлівни щодо конституційності частин третьої, шостої статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

КСУ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
