В Киеве семейный врач за $6000 пообещала мужчине оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу

16:00, 25 февраля 2026
Женщина обещала оформить пакет медицинских документов об установлении третьей группы инвалидности, что могло бы стать основанием для пересечения государственной границы.
В Киеве полицейские разоблачили семейного врача, которая за 6 тысяч долларов обещала военнообязанному оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что к 44-летней семейной врачке обратился мужчина, который искал возможность получить документы для выезда за границу во время действия военного положения. За неправомерную выгоду в размере 6 000 долларов женщина предложила ему «помощь» — оформить пакет медицинских документов об установлении третьей группы инвалидности, что могло бы стать основанием для пересечения государственной границы.

Для начала реализации схемы женщина получила 1 000 долларов аванса. После этого она организовала изготовление фиктивных медицинских документов без фактического прохождения лечения или медицинского обследования.

Во время следующей встречи мужчина передал врачке оставшуюся оговоренную сумму — 5 000 долларов. Сразу после этого правоохранители задержали ее.

Фигурантке уже сообщили о подозрении. Ей грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 925 400 гривен.

полиция взятка Киев

