У Києві сімейна лікарка за $6000 пообіцяла чоловіку оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон

16:00, 25 лютого 2026
Жінка обіцяла оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.
У Києві поліцейські викрили сімейну лікарку, яка за 6 тисяч доларів обіцяла військовозобовʼязаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що до 44-річної сімейної лікарки звернувся чоловік, який шукав можливість отримати документи для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За неправомірну вигоду у розмірі 6 000 доларів жінка запропонувала йому «допомогу» – оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.

Для початку реалізації схеми жінка отримала 1 000 доларів авансу. Після цього вона організувала виготовлення фіктивних медичних документів без фактичного проходження лікування чи медичного обстеження.

Під час наступної зустрічі чоловік передав лікарці решту обумовленої суми – 5 000 доларів. Одразу після цього правоохоронці затримали її.

Фігурантці вже повідомили про підозру. Їй загрожує до девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення у розмірі 1 925 400 гривень.

поліція хабар Київ

