У Києві сімейна лікарка за $6000 пообіцяла чоловіку оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон

Жінка обіцяла оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські викрили сімейну лікарку, яка за 6 тисяч доларів обіцяла військовозобовʼязаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що до 44-річної сімейної лікарки звернувся чоловік, який шукав можливість отримати документи для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За неправомірну вигоду у розмірі 6 000 доларів жінка запропонувала йому «допомогу» – оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.

Для початку реалізації схеми жінка отримала 1 000 доларів авансу. Після цього вона організувала виготовлення фіктивних медичних документів без фактичного проходження лікування чи медичного обстеження.

Під час наступної зустрічі чоловік передав лікарці решту обумовленої суми – 5 000 доларів. Одразу після цього правоохоронці затримали її.

Фігурантці вже повідомили про підозру. Їй загрожує до девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення у розмірі 1 925 400 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.