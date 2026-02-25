В Киеве с 26 февраля возобновляют работу части электротранспорта — названы маршруты

Возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КП «Киевпастранс» начинает частичное восстановление работы электротранспорта. В настоящее время техническая возможность позволяет возобновить движение электротранспорта на правом берегу. Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, 26 февраля возобновляют работу:

троллейбусы №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваи №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также за счет высвобождения подвижного состава, который дублировал маршруты электротранспорта на правом берегу, возобновят движение автобусы, работа которых временно была приостановлена. Речь идет о маршрутах №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

«В то же время возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры. Работу электротранспорта возобновляют с учетом решений энергетиков и технических возможностей сети.

Для перевозки пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов, в частности тех, которые частично дублируют электротранспорт. Так, подвижной состав, который использовался для дублирования маршрутов электротранспорта на правом берегу, перебросят на маршруты левого», — заявили в КГГА.

О дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

В Департаменте подчеркивают, что специалисты транспортной отрасли совместно с энергетиками прилагают максимум усилий для восстановления полноценной работы электротранспорта и обеспечения стабильных пассажирских перевозок в столице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.