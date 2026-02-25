У Києві з 26 лютого відновлюють роботу частини електротранспорту — назвали маршрути

Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі.

КП «Київпастранс» починає часткове відновлення роботи електротранспорту. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, 26 лютого відновлюють роботу:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також за рахунок вивільнення рухомого складу, який дублював маршрути електротранспорту на правому березі, відновлять рух автобуси, робота яких тимчасово була припинена. Йдеться про маршрути №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

«Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури. Роботу електротранспорту відновлюють з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які частково дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовувався для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, перекинуть на маршрути лівого», - заявили у КМДА.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

У Департаменті наголошують, що фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками докладають максимум зусиль для відновлення повноцінної роботи електротранспорту та забезпечення стабільних пасажирських перевезень у столиці.

