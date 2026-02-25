  1. В Україні

У Києві з 26 лютого відновлюють роботу частини електротранспорту — назвали маршрути

16:01, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі.
У Києві з 26 лютого відновлюють роботу частини електротранспорту — назвали маршрути
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КП «Київпастранс» починає часткове відновлення роботи електротранспорту. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, 26 лютого відновлюють роботу:

тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Також за рахунок вивільнення рухомого складу, який дублював маршрути електротранспорту на правому березі, відновлять рух автобуси, робота яких тимчасово була припинена. Йдеться про маршрути №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

«Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури. Роботу електротранспорту відновлюють з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які частково дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовувався для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, перекинуть на маршрути лівого», - заявили у КМДА.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

У Департаменті наголошують, що фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками докладають максимум зусиль для відновлення повноцінної роботи електротранспорту та забезпечення стабільних пасажирських перевезень у столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]