Электронный реестр апостилей не будет работать с 27 февраля по 2 марта

Электронный реестр апостилей будет временно недоступен.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 27 февраля 2026 года до 08:00 02 марта 2026 года будет проводить плановые технические работы по обновлению программного обеспечения Электронного реестра апостилей (ЭРА).

«В связи с чем в указанный период работа ЭРА будет недоступной», — говорится в заявлении.

Напомним, в течение 2025 года в Украине было проставлено 377 584 апостиля:

240 091 — на документах, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния;

253 — на документах в сфере бизнеса;

3005 — на документах, выданных государственными архивными учреждениями;

121 948 — на нотариально оформленных документах;

12 287 — на судебных документах.

