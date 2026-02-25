Електронний реєстр апостилів не працюватиме з 27 лютого до 2 березня

Електронний реєстр апостилів буде тимчасово недоступним.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 27 лютого 2026 року до 08:00 02 березня 2026 року проводитиме планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Електронного реєстру апостилів (ЕРА).

«У зв’язку з чим у вказаний період робота ЕРА буде недоступною», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, протягом 2025 року в Україні було проставлено 377 584 апостиля:

- 240 091 - на документах, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- 253 - на документах у сфері бізнесу;

- 3005 - на документах, виданих державними архівними установами;

- 121 948 - на нотаріально оформлених документах;

- 12 287 - на судових документах.

