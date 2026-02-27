  1. В Украине

5500 долларов за «службу в тылу»: в Киеве разоблачили мошенника, которым оказался военнослужащий в СЗЧ

07:54, 27 февраля 2026
Полицейские разоблачили 37-летнего киевлянина, который мошенническим способом завладел деньгами 48-летней жительницы столицы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве, который обманул жену мобилизованного мужчины. Фигурант заверил киевлянку, что имеет связи среди военных и за денежное вознаграждение поможет перевести ее мужа в воинскую часть в тылу. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что злоумышленник узнал о мобилизации мужа потерпевшей от своей жены, которая работает вместе с женщиной на одном месте работы.

В дальнейшем нарушитель инициировал встречу с киевлянкой и во время разговора заверил, что якобы имеет возможность поспособствовать переводу ее мужа в воинскую часть, расположенную подальше от зоны боевых действий. В частности, свою «помощь» он оценил в 5 500 долларов.

На следующий день злоумышленник получил от женщины оговоренную сумму средств и перестал выходить с ней на связь. Правоохранители задержали фигуранта. Им оказался военнослужащий, который находится в СЗЧ.

Следователи Шевченковского управления полиции сообщили правонарушителю о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Киев СЗЧ

