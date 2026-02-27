5500 доларів за «службу в тилу»: у Києві викрили шахрая, яким виявився військовий у СЗЧ

Поліцейські викрили 37-річного киянина, який шахрайським способом заволодів грошима 48-річної мешканки столиці.

У Києві правоохоронці затримали підозрюваного у шахрайстві, який ошукав дружину мобілізованого чоловіка. Фігурант запевнив киянку, що має зв’язки серед військових і за грошову винагороду допоможе перевести її чоловіка до військової частини у тилу. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що зловмисник дізнався про мобілізацію чоловіка потерпілої від своєї дружини, яка працює разом із жінкою на одній роботі.

Надалі порушник ініціював зустріч з киянкою та під час розмови запевнив, що нібито має можливість посприяти переведенню її чоловіка до військової частини, яка розташована подалі від зони бойових дій. Зокрема, свою «допомогу» він оцінив у 5 500 доларів.

Наступного дня, зловмисник отримав від жінки обумовлену суму коштів та перестав виходити із нею на зв'язок. Правоохоронці затримали фігуранта. Ним виявився військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

