  В Україні

5500 доларів за «службу в тилу»: у Києві викрили шахрая, яким виявився військовий у СЗЧ

07:54, 27 лютого 2026
Поліцейські викрили 37-річного киянина, який шахрайським способом заволодів грошима 48-річної мешканки столиці.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
У Києві правоохоронці затримали підозрюваного у шахрайстві, який ошукав дружину мобілізованого чоловіка.  Фігурант запевнив киянку, що має зв’язки серед військових і за грошову винагороду допоможе перевести її чоловіка до військової частини у тилу. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що зловмисник дізнався про мобілізацію чоловіка потерпілої від своєї дружини, яка працює разом із жінкою на одній роботі.

Надалі порушник ініціював зустріч з киянкою та під час розмови запевнив, що нібито має можливість посприяти переведенню її чоловіка до військової частини, яка розташована подалі від зони бойових дій.  Зокрема, свою «допомогу» він оцінив у 5 500 доларів.

Наступного дня, зловмисник отримав від жінки обумовлену суму коштів та перестав виходити із нею на зв'язок. Правоохоронці затримали фігуранта. Ним виявився військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Київ СЗЧ

