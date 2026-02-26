Правительство упростило бизнес-процедуры – отменены два устаревших инструмента госрегулирования

Кабмин отменил дублирующие согласования в сфере охраны окружающей среды и безопасности.

Кабинет Министров Украины отменил два устаревших и дублирующих инструмента государственного регулирования, которые фактически повторяли процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В частности, отменено обязательное согласование:

планов мероприятий по охране окружающей среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которое ранее осуществляли Госэкоинспекция, ГСЧС и местные госадминистрации;

нормативов предельно допустимого уровня воздействия физических и биологических факторов стационарных источников загрязнения на атмосферный воздух, которые ранее согласовывались с Госсанэпидслужбой.

По оценкам ведомства, сокращение административных процедур в обрабатывающей промышленности коснется более 50 тысяч субъектов предпринимательства.

