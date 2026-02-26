  1. В Украине

Правительство упростило бизнес-процедуры – отменены два устаревших инструмента госрегулирования

20:30, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин отменил дублирующие согласования в сфере охраны окружающей среды и безопасности.
Правительство упростило бизнес-процедуры – отменены два устаревших инструмента госрегулирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины отменил два устаревших и дублирующих инструмента государственного регулирования, которые фактически повторяли процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, отменено обязательное согласование:

  • планов мероприятий по охране окружающей среды и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которое ранее осуществляли Госэкоинспекция, ГСЧС и местные госадминистрации;
  • нормативов предельно допустимого уровня воздействия физических и биологических факторов стационарных источников загрязнения на атмосферный воздух, которые ранее согласовывались с Госсанэпидслужбой.

По оценкам ведомства, сокращение административных процедур в обрабатывающей промышленности коснется более 50 тысяч субъектов предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]