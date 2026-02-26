Уряд спростив бізнес-процедури – скасовано два застарілі інструменти держрегулювання

Кабмін скасував дублюючі погодження у сфері охорони довкілля та безпеки.

Кабінет Міністрів України скасував два застарілі та дублюючі інструменти державного регулювання, які фактично повторювали процедури оцінки впливу на довкілля. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, скасовано обов’язкове погодження:

планів заходів щодо охорони навколишнього середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, яке раніше здійснювали Держекоінспекція, ДСНС та місцеві держадміністрації;

нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря, що раніше погоджували з Держсанепідслужбою.

За оцінками відомства, скорочення адміністративних процедур у обробній промисловості торкнеться понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва.

