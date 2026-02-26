  1. В Україні

Уряд спростив бізнес-процедури – скасовано два застарілі інструменти держрегулювання

20:30, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін скасував дублюючі погодження у сфері охорони довкілля та безпеки.
Уряд спростив бізнес-процедури – скасовано два застарілі інструменти держрегулювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України скасував два застарілі та дублюючі інструменти державного регулювання, які фактично повторювали процедури оцінки впливу на довкілля. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, скасовано обов’язкове погодження:

  • планів заходів щодо охорони навколишнього середовища та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, яке раніше здійснювали Держекоінспекція, ДСНС та місцеві держадміністрації;
  • нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на атмосферне повітря, що раніше погоджували з Держсанепідслужбою.

За оцінками відомства, скорочення адміністративних процедур у обробній промисловості торкнеться понад 50 тисяч суб’єктів підприємництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]