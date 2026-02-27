  1. В Украине

В Киеве водителя больницы задержали за торговлю оружием — арсенал хранил на работе, фото

09:24, 27 февраля 2026
Оружие изъяли дома и в помещении медучреждения, где подозреваемый работал водителем.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Часть арсенала он хранил в помещении больницы, где работал водителем. Об этом сообщает городская прокуратура.

Так, задокументирована продажа подозреваемым пистолета марки Glock 21 за 2900$, пистолета-пулемета Scorpion за 1800$, пистолета Макарова за 1900$. Во время последней встречи с покупателем мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В дальнейшем во время обыска дома и на работе у подозреваемого, который работает водителем в одной из столичных больниц, изъято значительное количество оружия и боеприпасов, в частности ручные гранаты и взрыватели к ним, автоматическое оружие, винтовки, охотничьи карабины. Всего обыски провели по 15 адресам на территории Киевской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Отметим, что этот мужчина уже является обвиняемым по аналогичным преступлениям, дела находятся на рассмотрении судов в других областях.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в почти 250 тыс. гривен.

Также во время документирования незаконной торговли оружием правоохранители установили другого жителя Киева, у которого дома изъяли немалый арсенал оружия и боеприпасов — 8 винтовок, 13 гранат, пистолеты, 5 автоматов и пулемет.

Ему сообщено о подозрении в их незаконном хранении (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Происхождение изъятого оружия устанавливается.

прокуратура оружие Киев боеприпасы

