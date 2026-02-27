  1. В Україні

У Києві водія лікарні затримали за торгівлю зброєю — арсенал зберігав на роботі, фото

09:24, 27 лютого 2026
Зброю вилучили вдома та в приміщенні медзакладу, де підозрюваний працював водієм.
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті зброї та боєприпасів. Частину арсеналу він зберігав у приміщенні лікарні, де працював водієм. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, задокументовано продаж підозрюваним пістолета марки Glock 21 за 2900$, пістолета - кулемету Scorpion за 1800$, пістолета Макарова за 1900$. Під час останньої зустрічі з покупцем чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Надалі під час обшуку вдома та на роботі у підозрюваного, який працює водієм в одній зі столичних лікарень, вилучено значну кількість зброї та боєприпасів, зокрема ручні гранати та підривачі до них, автоматичну зброю, гвинтівки, мисливські карабіни. Загалом обшуки провели за 15 адресами на території Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, що цей чоловік вже є обвинуваченим в аналогічних злочинах, справи перебувають на розгляді судів в інших областях.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у майже 250 тис. гривень.

Також під час документування незаконної торгівлі зброєю правоохоронці встановили іншого мешканця Києва, у якого вдома вилучили чималий арсенал зброї та боєприпасів -  8 гвинтівок, 13 гранат, пістолети, 5 автоматів та кулемет.

Йому повідомлено про підозру у їх незаконному зберіганні (ч. 1 ст. 263 КК України).

Походження вилученої зброї встановлюється.

прокуратура зброя Київ боєприпаси

