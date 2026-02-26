В Женеве стартовала двусторонняя встреча украинской и американской делегаций — первые детали

Среди ключевых тем — экономический пакет поддержки Украины, подготовка к трехсторонним переговорам и вопросы возможных обменов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о продолжении переговорного процесса. В Женеве началась двусторонняя встреча украинской делегации с представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

С украинской стороны в переговорах принимают участие Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак, а также Рустем Умеров.

По словам Умерова, ключевой темой встречи является так называемый prosperity package — комплекс механизмов экономической поддержки и восстановления Украины. Речь идет об инструментах привлечения инвестиций, формировании долгосрочных партнерств и координации работы с экономической командой правительства.

«Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны — необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом», — отметил чиновник.

Также стороны обсуждают гуманитарное направление, в частности вопросы возможных обменов и возвращения украинских граждан.

