У Женеві стартувала двостороння зустріч української та американської делегацій — перші деталі

Серед ключових тем — економічний пакет підтримки України, підготовка до тристоронніх переговорів та питання можливих обмінів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про продовження переговорного процесу. У Женеві розпочалася двостороння зустріч української делегації з представниками США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

З українського боку в переговорах беруть участь Давид Арахамія, Олексій Соболев і Дарина Марчак та Рустем Умєров.

За словами Умєрова, ключовою темою зустрічі є так званий prosperity package — комплекс механізмів економічної підтримки та відновлення України. Йдеться про інструменти залучення інвестицій, формування довгострокових партнерств і координацію роботи з економічною командою уряду.

«Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом», - зазначив посадовець.

Також сторони обговорюють гуманітарний напрям, зокрема питання можливих обмінів і повернення українських громадян.

