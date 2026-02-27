  1. В Украине

Нужно ли указывать в декларации членство в НААУ адвокатам, право на занятие адвокатской деятельностью которых приостановлено — разъяснение

07:36, 27 февраля 2026
НАЗК сообщило, что в декларации следует отразить сведения о том, что субъект декларирования является членом НААУ.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, нужно ли указывать в декларации членство в НААУ адвокатам, право на занятие адвокатской деятельностью которых приостановлено.

В ведомстве напомнили, что Национальная ассоциация адвокатов Украины (далее — НААУ) является негосударственной некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех адвокатов Украины и создаваемой с целью обеспечения реализации задач адвокатского самоуправления (ч. 1 ст. 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

Все лица, которые имели свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, стали членами НААУ с момента ее государственной регистрации. Другие лица становятся членами НААУ с момента принесения присяги адвоката Украины (ч. 6 ст. 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

«В декларации следует отразить сведения о том, что субъект декларирования является членом НААУ, даже если право на занятие адвокатской деятельностью приостановлено», — заявили в НАЗК.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Право на правовую помощь для жителей в оккупации хотят закрепить в специальном законе

Предлагается внести уточнение в профильный закон и закрепить положение о недопустимости ограничения права на правовую помощь для жителей в оккупации.

Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

