Нужно ли указывать в декларации членство в НААУ адвокатам, право на занятие адвокатской деятельностью которых приостановлено — разъяснение

НАЗК сообщило, что в декларации следует отразить сведения о том, что субъект декларирования является членом НААУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, нужно ли указывать в декларации членство в НААУ адвокатам, право на занятие адвокатской деятельностью которых приостановлено.

В ведомстве напомнили, что Национальная ассоциация адвокатов Украины (далее — НААУ) является негосударственной некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех адвокатов Украины и создаваемой с целью обеспечения реализации задач адвокатского самоуправления (ч. 1 ст. 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

Все лица, которые имели свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, стали членами НААУ с момента ее государственной регистрации. Другие лица становятся членами НААУ с момента принесения присяги адвоката Украины (ч. 6 ст. 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

«В декларации следует отразить сведения о том, что субъект декларирования является членом НААУ, даже если право на занятие адвокатской деятельностью приостановлено», — заявили в НАЗК.

