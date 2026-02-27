Чи потрібно вказувати у декларації членство в НААУ адвокатам, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено — роз’яснення

НАЗК повідомило, що у декларації слід відобразити відомості про те, що суб’єкт декларування є членом НААУ.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи потрібно вказувати у декларації членство в НААУ адвокатам, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено.

У відомстві нагадали, що Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Усі особи, які мали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, стали членами НААУ з моменту її державної реєстрації. Інші особи стають членами НААУ з моменту складення присяги адвоката України (ч. 6 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

«У декларації слід відобразити відомості про те, що суб’єкт декларування є членом НААУ, навіть якщо право на заняття адвокатською діяльністю зупинено», - заявили у НАЗК.

