Правительство расширило условия грантов для перерабатывающей промышленности — что изменилось

К программе допустят больше предприятий, а банки будут проверять коррупционные риски.

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления грантов на создание, развитие или обновление производств в перерабатывающей промышленности. Решение направлено на расширение доступа бизнеса к государственной поддержке и уточнение антикоррупционных требований. Об этом сообщил представитель Кабмина в в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, расширен круг субъектов хозяйствования перерабатывающей промышленности, которые могут участвовать в грантовой программе. Это должно привлечь больше предприятий к модернизации производства и запуску новых мощностей.

Также введен механизм подачи информационной справки из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Документ будет подаваться в случае, если банк выявит потенциальные коррупционные риски, — для подтверждения их отсутствия у заявителя.

Кроме того, увеличено допустимое количество предприятий, в которых руководитель, участник или конечный бенефициар может одновременно участвовать, — с пяти до семи налогоплательщиков.

