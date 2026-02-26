  1. В Україні

Уряд розширив умови грантів для переробної промисловості — що змінилося

19:54, 26 лютого 2026
До програми допустять більше підприємств, а банки перевірятимуть корупційні ризики.
Уряд вніс зміни до Порядку надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв у переробній промисловості. Рішення спрямоване на розширення доступу бізнесу до державної підтримки та уточнення антикорупційних вимог. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, розширено коло суб’єктів господарювання переробної промисловості, які можуть брати участь у грантовій програмі. Це має залучити більше підприємств до модернізації виробництва та запуску нових потужностей.

Також запроваджено механізм подання інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Документ подаватиметься у разі, якщо банк виявить потенційні корупційні ризики, — для підтвердження їх відсутності у заявника.

Крім того, збільшено допустиму кількість підприємств, у яких керівник, учасник або кінцевий бенефіціар може одночасно брати участь, — з п’яти до семи платників податків.

уряд Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

