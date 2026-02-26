1 марта регионы представят планы подготовки энергетики к следующей зиме — Зеленский

Президент призвал местные органы власти максимально использовать полгода до начала отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 марта все местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму.

Об этом глава государства сообщил по итогам разговора с представителями международного бизнес-сообщества.

Во время этой встречи также обсуждалось усиление энергетической устойчивости Украины и подготовка к следующей зиме.

«1 марта все наши местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму. Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом — ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Среди ключевых вопросов также — более широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе.

