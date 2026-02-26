  1. В Україні

1 березня регіони представлять плани підготовки енергетики до наступної зими — Зеленський

19:45, 26 лютого 2026
Президент закликав місцеві органи влади максимально використати пів року до початку опалювального сезону
1 березня регіони представлять плани підготовки енергетики до наступної зими — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 березня всі місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму.

Про це Глава держави зазначив за підсумками розмови з представниками міжнародної бізнес-спільноти.

Під час цієї зустрічі також обговорювалось посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими.

«1 березня всі наші місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму. Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти», — наголосив Володимир Зеленський.

Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі.

Володимир Зеленський опалення

