В Херсоне в результате обстрела повреждено здание налоговой, фото

В результате российского артиллерийского обстрела было повреждено здание налоговой службы.

Ночью в результате очередных артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в Херсоне было повреждено здание областного управления ГНС. Пострадавших нет. Об этом проинформировала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, в результате атаки повреждены стены, двери и выбиты окна. Это сооружение уже не в первый раз находится под вражескими обстрелами.

На месте происшествия работают оперативные службы для фиксирования обстоятельств и ликвидации последствий атаки.

