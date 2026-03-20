У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджена будівля податкової, фото

14:59, 20 березня 2026
Внаслідок російського артилерійського обстрілу була пошкоджена будівля податкової служби.
Фото: Леся Карнаух
Уночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу з боку російських військ у Херсоні було пошкоджено будівлю обласного управління ДПС. Постраждалих немає. Про це поінформувала виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, внаслідок атаки пошкоджені стіни, двері та вибиті вікна. Ця споруда вже не вперше перебуває під ворожими обстрілами.

На місці події наразі працюють оперативні служби для фіксування обставин та ліквідації наслідків атаки.

