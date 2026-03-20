Комитет Рады поддержал законопроект о полномочиях местных советов в условиях военного положения

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект, который должен обеспечить непрерывную работу местных советов во время военного положения.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения №14405.

Целью законопроекта является обеспечение стабильной и эффективной работы органов местного самоуправления, в частности в части кворума пленарных заседаний местных советов и надлежащего выполнения депутатами местных советов своих полномочий в условиях военного положения.

Для реализации указанной цели законопроектом предлагается:

установить, что на время действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены вводятся особенности порядка деятельности местных советов территориальных громад, в которых местные выборы 2020 года проходили по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, в частности относительно определения кворума, порядка внесения предложений и принятия решений местным советом и т.д.;

адаптировать требования к отчетности депутатов местных советов в условиях военного положения к потребностям обеспечения физической безопасности;

установить, что отдельные положения Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно обязанностей депутата местного совета участвовать в работе сессий совета, заседаний постоянной и других комиссий совета, в состав которых он избран, выполнять решения и поручения совета и его органов не применяются к депутатам местных советов, которые были мобилизованы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект №14405 призван сохранить работу местных советов во время войны: документ предлагает новые правила кворума, послабления для мобилизованных депутатов, механизм запуска военных администраций в случае утраты дееспособности советов, а также гибкие подходы к отчетности и прекращению полномочий должностных лиц.

