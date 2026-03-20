Комітет Ради підтримав законопроєкт про повноважність місцевих рад в умовах воєнного стану

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану №14405.

Метою законопроєкту є забезпечення стабільної та ефективної роботи органів місцевого самоврядування, зокрема щодо кворуму пленарних засідань місцевих рад та належного виконання депутатами місцевих рад своїх повноважень в умовах воєнного стану.

Для реалізації зазначеної мети законопроєктом пропонується:

встановити, що на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування запроваджуються особливості порядку діяльності місцевих рад територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, зокрема щодо визначення кворуму, порядку внесення пропозицій та прийняття рішень місцевою радою тощо;

адаптувати вимоги щодо звітування депутатів місцевих рад в умовах воєнного стану до потреб забезпечення фізичної безпеки;

встановити, що окремі положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо обов’язків депутата місцевої ради брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, виконувати рішення і доручення ради та її органів не застосовуються до депутатів місцевих рад, яких мобілізовано.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що законопроєкт №14405 покликаний втримати роботу місцевих рад під час війни: документ пропонує нові правила кворуму, послаблення для мобілізованих депутатів, механізм запуску військових адміністрацій у разі втрати дієздатності рад та гнучкі підходи до звітування і припинення повноважень посадовців.

