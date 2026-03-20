Полиция проводит более 70 обысков в больницах — в комитете Рады прокомментировали

13:55, 20 марта 2026
Комитет работает над изменениями в законодательство, которые должны сделать невозможными злоупотребления в медицинской отрасли.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальная полиция проводит масштабную операцию в медицинских учреждениях по всей территории страны — правоохранители проводят более 70 обысков в рамках расследования возможных схем присвоения бюджетных средств.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, речь идет о средствах, которые государство выделяет на лечение граждан в рамках Программы медицинских гарантий.

По предварительным данным, сумма убытков достигает сотен миллионов гривен. Следствие изучает факты внесения фиктивных данных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), а также «приписок» услуг, которые пациенты на самом деле не получали.

«Как глава профильного Комитета, хочу подчеркнуть: мы тесно сотрудничаем с Нацполицией, ГБР и другими правоохранительными органами, чтобы каждый такой случай был расследован, а виновные понесли реальное наказание. В частности, прокуратура и полиция сейчас расследуют резонансные дела в Киевской и Одесской областях, где пациентов заставляли платить за офтальмологические операции, которые уже были полностью профинансированы государством через Программу медицинских гарантий», — отметил Радуцкий.

Также Радуцкий сообщил, что комитет работает над изменениями в законодательство, которые должны сделать невозможными злоупотребления в медицинской отрасли.

Лента новостей

