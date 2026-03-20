  1. В Україні

Поліція проводить понад 70 обшуків у лікарнях — у комітеті Ради прокоментували

13:55, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет працює над змінами до законодавства, які мають унеможливити зловживання у медичній галузі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Національна поліція проводить масштабну операцію у медичних закладах по всій території країни — правоохоронці здійснюють понад 70 обшуків у межах розслідування можливих схем привласнення бюджетних коштів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, йдеться про кошти, які держава виділяє на лікування громадян у межах Програми медичних гарантій.

За попередніми даними, сума збитків сягає сотень мільйонів гривень. Слідство вивчає факти внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та «приписки» послуг, яких пацієнти насправді не отримували.

«“Як голова профільного Комітету, хочу наголосити: ми тісно співпрацюємо з Нацполіцією, ДБР та іншими правоохоронними органами, щоб кожен такий випадок був розслідуваний, а винні понесли реальне покарання. Зокрема, прокуратура та поліція наразі розслідують резонансні справи на Київщині та Одещині, де пацієнтів змушували платити за офтальмологічні операції, які вже були повністю профінансовані державою через Програму медичних гарантій», — зазначив Радуцький.

Також Радуцький повідомив, що комітет працює над змінами до законодавства, які мають унеможливити зловживання у медичній галузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]