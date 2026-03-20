Поліція проводить понад 70 обшуків у лікарнях — у комітеті Ради прокоментували

Як розповідала «Судово-юридична газета», Національна поліція проводить масштабну операцію у медичних закладах по всій території країни — правоохоронці здійснюють понад 70 обшуків у межах розслідування можливих схем привласнення бюджетних коштів.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, йдеться про кошти, які держава виділяє на лікування громадян у межах Програми медичних гарантій.

За попередніми даними, сума збитків сягає сотень мільйонів гривень. Слідство вивчає факти внесення фіктивних даних до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та «приписки» послуг, яких пацієнти насправді не отримували.

«“Як голова профільного Комітету, хочу наголосити: ми тісно співпрацюємо з Нацполіцією, ДБР та іншими правоохоронними органами, щоб кожен такий випадок був розслідуваний, а винні понесли реальне покарання. Зокрема, прокуратура та поліція наразі розслідують резонансні справи на Київщині та Одещині, де пацієнтів змушували платити за офтальмологічні операції, які вже були повністю профінансовані державою через Програму медичних гарантій», — зазначив Радуцький.

Також Радуцький повідомив, що комітет працює над змінами до законодавства, які мають унеможливити зловживання у медичній галузі.

