  1. В Украине

Кабмин упростил процедуры восстановления инфраструктуры и подготовки к зиме — Свириденко

14:41, 20 марта 2026
Юлия Свириденко сообщила, что правительство упростило процедуры строительства, градостроительства и землеотвода и урегулировало реализацию планов устойчивости регионов для ускорения подготовки к новому отопительному сезону.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство урегулировало особенности реализации планов устойчивости регионов и упростило процедуры строительства, градостроительства и землеотвода для подготовки к зиме.

По ее словам, одобренный документ призван ускорить и сделать более эффективной подготовку к следующему отопительному сезону. Речь идет, в частности, о:

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации электрической и тепловой энергии;

обеспечение бесперебойного теплоснабжения;

бесперебойное водоснабжение и водоотвод.

Свириденко отметила, что правительство поручило Минразвитию совместно с Минэнерго и Агентством восстановления в месячный срок разработать типовые проектные решения по реализации планов устойчивости.

Также, по ее словам, НКРЭКУ рекомендовано обеспечить приоритетное присоединение объектов распределенной генерации и упростить процедуры согласования и присоединения.

Она сообщила, что определены источники финансирования: это средства операторов критической инфраструктуры, резервного фонда госбюджета, международная помощь и местные бюджеты. При этом софинансирование общин для коммунальных объектов должно составлять не менее 20%.

Отдельно, как подчеркнула Свириденко, предусмотрена упрощенная реализация отдельных проектов вне планов устойчивости — в частности модернизация водозабора и водоподготовки, установка модульных котельных и восстановление критической инфраструктуры.

Кроме того, по ее словам, упрощается реагирование на аварийные ситуации: решения о возобновлении могут приниматься до двух дней для оперативного возобновления тепло- и энергоснабжения.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

