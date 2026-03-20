Кабмін спростив процедури для відновлення інфраструктури та підготовки до зими — Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що уряд спростив процедури будівництва, містобудування та землевідведення і врегулював реалізацію планів стійкості регіонів для пришвидшення підготовки до нового опалювального сезону

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення для підготовки до зими.

За її словами, схвалений документ покликаний пришвидшити і зробити більш ефективною підготовку до наступного опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії;

забезпечення безперебійного теплопостачання;

безперебійне водопостачання та водовідведення.

Свириденко зазначила, що уряд доручив Мінрозвитку спільно з Міненерго та Агентством відновлення в місячний строк розробити типові проєктні рішення для реалізації планів стійкості.

Також, за її словами, НКРЕКП рекомендовано забезпечити пріоритетне приєднання об’єктів розподіленої генерації та спростити процедури погодження і приєднання.

Вона повідомила, що визначено джерела фінансування: це кошти операторів критичної інфраструктури, резервного фонду держбюджету, міжнародна допомога та місцеві бюджети. При цьому співфінансування громад для комунальних об’єктів має становити не менше 20%.

Окремо, як наголосила Свириденко, передбачено спрощену реалізацію окремих проєктів поза планами стійкості — зокрема модернізацію водозабору і водопідготовки, встановлення модульних котелень та відновлення критичної інфраструктури.

Крім того, за її словами, спрощується реагування на аварійні ситуації: рішення про відновлення можуть ухвалюватися до двох днів для оперативного відновлення тепло- та енергопостачання.

