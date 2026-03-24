  1. В Украине

Повышение пенсий в Украине: кто будет получать более 12 тысяч гривен

11:30, 24 марта 2026
Повышение касается семей погибших защитников и нетрудоспособных членов семей.
В Украине обновили минимальные пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан. Размер выплат существенно вырос — почти вдвое по сравнению с прошлым годом — и превысил 12 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде пояснили, кого именно касаются новые условия и каким образом будет осуществляться начисление.

Речь идёт о нетрудоспособных членах семей погибших военнослужащих, которые отдали жизнь, защищая Украину. Повышение также предусмотрено для детей, которым вместо пенсий назначается государственная социальная помощь.

Начиная с марта 2026 года гарантированный минимальный размер выплат для этой категории установлен на уровне 12 810 грн. Для сравнения, в 2025 году такие суммы составляли около 8 тысяч гривен.

Указанный минимум применяется к каждому нетрудоспособному члену семьи — в частности к родителям, одному из супругов или детям погибшего.

Как изменяются выплаты для семей с несколькими получателями

Отдельный подход предусмотрен для семей, в которых выплаты получают два или более человек. В таких случаях действует иной гарантированный уровень.

Теперь каждый получатель имеет право на сумму не менее 10 020 грн. Ранее этот показатель составлял примерно 6 100 грн, что свидетельствует о существенном усилении социальной защиты.

В Пенсионном фонде также сообщили, что начиная с 2027 года указанные выплаты будут ежегодно индексироваться.

Как оформить или получить повышенные выплаты

В большинстве случаев перерасчёт будет осуществляться автоматически — без дополнительных обращений, если лицо уже получает соответствующие выплаты.

Если же назначение происходит впервые, необходимо подать пакет документов. В него входят: заявление, паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о смерти военнослужащего, а также документы, подтверждающие родственные связи и факт нахождения на иждивении.

В случае, если смерть наступила вследствие ранения или контузии, дополнительно подаётся акт расследования несчастного случая.

Куда обращаться для оформления

Подать документы можно несколькими способами: лично в органы Пенсионного фонда, через электронный портал или в Центре предоставления административных услуг.

В Пенсионном фонде подчёркивают, что правильность оформления документов и подтверждение статуса заявителя являются ключевыми условиями для назначения гарантированных выплат.

