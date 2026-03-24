Глава ВС Станислав Кравченко объяснил, почему важно взаимодействие суда со СМИ

В Верховном Суде акцентировали внимание на том, что медиа помогают объяснять содержание судебных решений.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко, который принял участие в диалоге «Прозрачность как предпосылка доверия: суд, медиа и общество», акцентировал внимание на том, что судебная власть существует не только для того, чтобы принимать решения. Ее роль заключается также в том, чтобы общество признавало эти решения справедливыми и легитимными.

В этом контексте особое значение приобретает роль медиа, которые не только информируют о деятельности судов, но и помогают объяснять содержание судебных решений. Именно взаимодействие судебной власти и ответственных медиа сегодня становится важным фактором формирования доверия в обществе.

Во время обсуждения участники сосредоточились на балансе между свободой медиа и независимостью суда, а также на принципах коммуникации, способствующих открытости, взаимопониманию и укреплению доверия между судами, журналистским сообществом и общественностью.

Диалог подтвердил общее понимание того, что прозрачность и ответственная коммуникация являются ключевыми условиями для формирования доверия к судебной власти.

