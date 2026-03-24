  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Глава ВС Станислав Кравченко объяснил, почему важно взаимодействие суда со СМИ

13:54, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховном Суде акцентировали внимание на том, что медиа помогают объяснять содержание судебных решений.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко, который принял участие в диалоге «Прозрачность как предпосылка доверия: суд, медиа и общество», акцентировал внимание на том, что судебная власть существует не только для того, чтобы принимать решения. Ее роль заключается также в том, чтобы общество признавало эти решения справедливыми и легитимными.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этом контексте особое значение приобретает роль медиа, которые не только информируют о деятельности судов, но и помогают объяснять содержание судебных решений. Именно взаимодействие судебной власти и ответственных медиа сегодня становится важным фактором формирования доверия в обществе.

Во время обсуждения участники сосредоточились на балансе между свободой медиа и независимостью суда, а также на принципах коммуникации, способствующих открытости, взаимопониманию и укреплению доверия между судами, журналистским сообществом и общественностью.

Диалог подтвердил общее понимание того, что прозрачность и ответственная коммуникация являются ключевыми условиями для формирования доверия к судебной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда Станислав Кравченко медиа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]