Голова ВС Станіслав Кравченко пояснив, чому важлива взаємодія суду з медіа

У Верховному Суді акцентували на тому, що медіа допомагають пояснювати зміст судових рішень.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, який взяв участь у діалозі «Прозорість як передумова довіри: суд, медіа і суспільство», акцентував увагу на тому, що судова влада існує не лише для того, щоб ухвалювати рішення. Її роль полягає також у тому, щоб суспільство визнавало ці рішення справедливими та легітимними.

У цьому контексті особливої ваги набуває роль медіа, які не лише інформують про діяльність судів, а й допомагають пояснювати зміст судових рішень. Саме взаємодія судової влади та відповідальних медіа сьогодні стає важливим чинником формування довіри в суспільстві.

Під час обговорення учасники зосередилися на балансі між свободою медіа та незалежністю суду, а також на принципах комунікації, що сприяють відкритості, взаєморозумінню і зміцненню довіри між судами, журналістською спільнотою та громадськістю.

Діалог підтвердив спільне розуміння того, що прозорість і відповідальна комунікація є ключовими умовами для формування довіри до судової влади.

