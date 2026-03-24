Что нужно знать, чтобы не потерять наследство: сроки, заявления, последствия

Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять право на наследование.

Время, место открытия наследства, сроки, в которые необходимо подать заявление о его принятии, — являются ключевыми знаниями для наследников, ведь от этого зависит возможность реализовать свое право на наследственное имущество. Если же без уважительных причин наследник не подаст заявление о принятии наследства вовремя, он рискует потерять такое право. Этот вопрос ему придется решать с наследниками, которые надлежащим образом приняли наследство, либо в судебном порядке, пояснили в Минюсте.

Время открытия наследства

Согласно Гражданскому кодексу Украины наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим. Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место проживания наследодателя.

Если место проживания наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части. Если объектов недвижимого имущества несколько, местом открытия наследства является местонахождение одного из объектов этого имущества по выбору наследников.

При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства является местонахождение основной части движимого имущества, наличие которого может быть подтверждено свидетельством о регистрации транспортного средства, выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг, сберегательной книжкой, договором банковского счета и т.п.

После смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучавшихся в учебных заведениях, расположенных вне места их проживания, местом открытия наследства признается то место, где они проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение.

Если лицо проживало в доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью, другом учреждении социального назначения, местом открытия наследства считается местонахождение соответствующего учреждения.

В случае, если лицо содержалось в учреждении исполнения наказаний, местом открытия наследства считается последнее место проживания до применения меры пресечения в виде содержания под стражей или отбывания наказания.

После смерти физического лица, проживавшего на территории монастыря, храма, другого культового сооружения, местом открытия наследства считается местонахождение соответствующего сооружения.

Если наследодатель имел последнее место проживания на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Наследственное дело заводится нотариусом по месту открытия наследства либо любым нотариусом независимо от места открытия наследства в случаях, если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, территория, на которой ведутся активные боевые действия, или временно оккупированная российской федерацией территория, по которым не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления полномочий органами государственной власти в полном объеме.

Для того чтобы узнать, заведено ли уже наследственное дело и у какого нотариуса, можно обратиться к любому нотариусу со свидетельством о смерти или другим документом, подтверждающим факт смерти наследодателя, который с помощью Наследственного реестра может предоставить запрашиваемую информацию.

Кто имеет право на наследование и кто считается принявшим наследство

Право на наследование имеют лица, указанные в завещании.

В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также если завещание не охватывает все наследство, право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261–1265 Кодекса.

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Но принятие и отказ от принятия наследства могут касаться только всего наследственного имущества. Наследник не вправе принять одну часть наследства, а от другой отказаться. Наследник, принявший часть наследства, считается принявшим все наследство.

Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 Кодекса (в течение шести месяцев), он не заявил об отказе от него.

Согласно Порядку факт постоянного проживания наследника с наследодателем на момент открытия наследства подтверждается:

выпиской из реестра территориальной громады;

справкой о регистрации места проживания;

другим документом, который может подтверждать соответствующий факт.

Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй — четвертой статьи 1273 Кодекса. То есть если не было подано заявление об отказе от принятия наследства с соблюдением требований законодательства.

Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства.

Подача заявления о принятии наследства

Наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или об отказе от его принятия подаются наследником лично нотариусу в письменной форме. Заявления, составленные от имени наследников их представителями, действующими на основании доверенностей, не принимаются.

Лицо, достигшее четырнадцати лет, имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или попечителя.

Заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекун.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично прибыть к нотариусу. В этом случае нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении не требуется;

направить заявление средствами почтовой связи или направить заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи наследника, техническими средствами электронных коммуникаций.

В этом случае нотариус примет такое заявление, заведет наследственное дело и уведомит наследника о необходимости либо направить (средствами почтовой связи) заявление с нотариально удостоверенной подписью, либо лично прибыть к нотариусу.

Лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства (в течение шести месяцев).

Для наследника, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, первичным документом, на основании которого заводится наследственное дело, будет заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Сроки для принятия наследства

Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Если возникновение у лица права на наследование зависит от непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия. Если оставшийся срок менее трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Вместе с тем в период действия военного положения в Украине и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены в случае, если смерть физического лица зарегистрирована позднее чем через один месяц со дня смерти такого лица или дня, с которого оно объявлено умершим, срок, установленный статьей 1270 Кодекса, исчисляется со дня государственной регистрации смерти лица.

Последствия пропуска срока для принятия наследства

Если наследник в течение срока, установленного статьей 1270 Кодекса, не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его.

По письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства.

По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Выдача свидетельства о праве на наследство

Наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство выдается каждому наследнику с указанием имен и долей в наследстве других наследников.

Отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

В Минюсте отмечают, что наследник, принявший наследство, в состав которого входит имущество и/или имущественные права, которые обременены, и/или недвижимое имущество и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, обязан обратиться к нотариусу или уполномоченному должностному лицу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на такое имущество.

Если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не рожденного ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может произойти только после рождения ребенка. Это положение применяется также к ребенку, зачатому при жизни наследодателя, но рожденному после его смерти, и в случае наследования по закону.

До истечения срока на принятие наследства нотариус может выдать наследнику разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами, имеющими существенное значение.

Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления наследников, принявших наследство, после истечения шести месяцев со времени открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти лица в случаях, установленных пунктом 20 раздела «Заключительные и переходные положения» Кодекса, либо не ранее сроков, установленных в части второй статьи 1270, статье 1276 Кодекса.

Выдача свидетельства о праве на наследство наследникам, принявшим наследство, никаким сроком не ограничена.

