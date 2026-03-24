В Сумах разоблачили бывшего начальника медицинской службы ВСП, который инсценировал падение, чтобы получить 2 млн гривен

Бывшему военному уже сообщили о подозрении: по данным следствия, он подал поддельные документы и успел получить часть выплат.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Было сообщено о предъявлении подозрения бывшему начальнику медицинской службы Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка, который, по версии следствия, сфабриковал травму для получения бюджетных средств. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, военнослужащий подал в медико-социальную экспертную комиссию поддельную справку о якобы полученной травме при исполнении служебных обязанностей. В документе говорилось, что во время транспортировки военного в больницу он поскользнулся, упал и получил серьезную травму спины.

На основании этой справки он получил более 670 тысяч гривен. В то же время, как установило следствие, никакой травмы не было.

Впоследствии мужчина пытался получить еще более 1,3 млн гривен, подав соответствующий иск в суд, однако рассмотрение дела в настоящее время приостановлено.

Ему инкриминируют использование поддельного документа, мошенничество и покушение на завладение средствами в особо крупных размерах. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба, а также проверяется возможная причастность к делу других лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.