У Сумах викрили ексначмеда ВСП, який вигадав падіння, щоб отримати 2 млн гривень

Колишньому військовому вже повідомили про підозру: за даними слідства, він подав підроблені документи і встиг отримати частину виплат.

Повідомлено про підозру колишньому начальнику медичної служби Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку, який, за версією слідства, вигадав травму для отримання бюджетних коштів. Про це розповіли в ДБР.

За даними слідства, військовослужбовець подав до медико-соціальної експертної комісії підроблену довідку про нібито травмування під час виконання службових обов’язків. У документі йшлося, що під час транспортування військового до лікарні він послизнувся, впав і отримав серйозну травму спини.

На підставі цієї довідки він отримав понад 670 тисяч гривень. Водночас, як встановило слідство, жодного травмування не було.

Згодом чоловік намагався отримати ще понад 1,3 млн гривень, подавши відповідний позов до суду, однак розгляд справи наразі призупинено.

Йому інкримінують використання підробленого документа, шахрайство та замах на заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків, а також перевіряється можлива причетність до справи інших осіб.

