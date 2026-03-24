  1. В Україні

У Сумах викрили ексначмеда ВСП, який вигадав падіння, щоб отримати 2 млн гривень

14:30, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Колишньому військовому вже повідомили про підозру: за даними слідства, він подав підроблені документи і встиг отримати частину виплат.
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру колишньому начальнику медичної служби Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку, який, за версією слідства, вигадав травму для отримання бюджетних коштів. Про це розповіли в ДБР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, військовослужбовець подав до медико-соціальної експертної комісії підроблену довідку про нібито травмування під час виконання службових обов’язків. У документі йшлося, що під час транспортування військового до лікарні він послизнувся, впав і отримав серйозну травму спини.

На підставі цієї довідки він отримав понад 670 тисяч гривень. Водночас, як встановило слідство, жодного травмування не було.

Згодом чоловік намагався отримати ще понад 1,3 млн гривень, подавши відповідний позов до суду, однак розгляд справи наразі призупинено.

Йому інкримінують використання підробленого документа, шахрайство та замах на заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків, а також перевіряється можлива причетність до справи інших осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВСП військові Суми ДБР підозрюваний медицина

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]