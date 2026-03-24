Юристы указали на нормы нового Трудового кодекса, которые требуют доработки: какие положения раскритиковали

Адвокаты назвали риски проекта, которые требуют доработки.

Проект нового Трудового кодекса Украины № 14386 содержит ряд современных изменений, однако некоторые вопросы требуют доработки. Баланс интересов работника и работодателя в проекте Трудового кодекса обсудили участники круглого стола, организованного Комитетом Национальной ассоциации адвокатов Украины по трудовому праву.

Как отметила глава комитета Виктория Полищук, документ направлен на модернизацию трудового законодательства и приближение его к стандартам ЕС. В то же время анализ проекта выявил ряд системных проблем, указывают в НААУ.

В частности, по словам Полищук, речь идет о возможном несоответствии международным стандартам, сужении трудовых гарантий, чрезмерном расширении локального и договорного регулирования без достаточных предохранителей, широких дискреционных полномочиях работодателя, слабом регулировании процедур при прекращении трудового договора, коллективных увольнениях, нестандартных формах занятости, участии представителей работников в принятии решений.

Отдельное внимание эксперты обратили на положения о рабочем времени и отдыхе. Член комитета Наталья Черевко раскритиковала определение из ст. 127, где время отдыха связано с возможностью использовать его «по собственному усмотрению». По ее мнению, это неточно, поскольку работник может формально не работать, но не быть свободным в распоряжении своим временем, в частности во время «дежурства» дома. Поэтому она предложила более простую формулу: время отдыха — это любой период, который не является рабочим временем. Далее адвокат обратила внимание на ст. 129 о ежедневном межсменном отдыхе не менее 12 часов. Она предостерегла, что такая норма может ограничить право на труд для тех, кто совмещает основную работу с совместительством, преподавательской или научной деятельностью, и предложила ориентироваться на стандарт в 11 часов.

Еще одно замечание касалось ст. 130 о 42 часах еженедельного непрерывного отдыха. Черевко указала на математическое несоответствие этой нормы при шестидневной рабочей неделе и предложила уточнить ее по европейскому подходу: 24 часа еженедельного отдыха в дополнение к 11 часам ежедневного.

В части оплаты труда, несмотря на ряд положительных новаций, также есть пробелы. Как отметила Наталья Кайда, проект должен более четко урегулировать минимальную зарплату для работников с неполным рабочим временем, дистанционной и мобильной работой, а также прозрачно определить доплаты за совмещение должностей и временное исполнение обязанностей других работников. Отдельно Кайда обратила внимание на риски в выплате зарплаты: компенсацию за задержку не стоит ограничивать шестью месяцами, вместо этого следует предусмотреть проценты за просрочку и выплату всех сумм независимо от спора об их размере. Еще один ее тезис — работник должен получать понятную расшифровку всех начислений и удержаний при каждой выплате.

Кроме того, адвокаты в вопросе коллективных трудовых споров указали на несогласованность. Они отмечают, что медиация названа добровольной, хотя в отдельных случаях проект делает ее фактически обязательной.

Еще одним проблемным блоком названа охрана труда. Специалисты указывают, что вопросы безопасности и охраны здоровья работников прописаны слишком скупо.

В то же время участники дискуссии признали и положительные стороны документа — в частности, по их мнению проект «закрывает» многие точечные вопросы, которые сейчас фактически приходится решать через судебную практику, в частности позиции Верховного Суда.

