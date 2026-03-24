  1. В Украине

На пути к ЕС: Украина готовится к сложным переговорам в сфере сельского хозяйства и энергетики — Пушкаренко

17:30, 24 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заместитель председателя Комитета по внешней политике Арсений Пушкаренко сообщил, что Украина получила от ЕС полный перечень условий для вступления по всем переговорным кластерам и готовится к сложному этапу переговоров, который предусматривает принятие около 300 законопроектов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила от Европейского Союза перечень условий вступления, охватывающих все переговорные кластеры. Впереди — сложный этап переговорного процесса, в частности, в таких чувствительных сферах, как аграрная политика и энергетика, однако как правительство, так и парламент заявляют о готовности действовать согласованно и оперативно принимать необходимые решения, сообщил заместитель председателя Комитета по внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, переговорный процесс по вступлению новых государств в ЕС состоит из 35 глав, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров.

«В дальнейшем нам нужно будет принять около трехсот законопроектов для гармонизации украинского законодательства с европейским. Мы демонстрируем высокую динамику, а парламентские комитеты ответственно выполняют свою работу», - отметил депутат.

Недавно были открыты переговорные кластеры: «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Эти направления являются сложными и чрезвычайно важными для Украины.

Один из самых сложных кластеров — сельское хозяйство, где нам необходимо отстаивать интересы украинских аграриев. Не менее важны вопросы внедрения экологических стандартов ЕС, в частности так называемого "зеленого перехода" в энергетике. Мы рассчитываем на поддержку партнеров, ведь в условиях войны враг продолжает наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что с момента подачи заявки на членство в 2022 году Украина уже проделала значительный объем работы.

«Мы существенно продвинулись в вопросах защиты прав национальных меньшинств, реформирования правопорядка, продолжаем судебную реформу. Успешно реализована децентрализация. Это ключевые и одновременно сложные шаги, которые позволяют нам максимально ускорить интеграцию в Европейский Союз. Я считаю, что сейчас мы находимся примерно на полпути в прохождении шести кластеров», — подытожил Арсений Пушкаренко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]