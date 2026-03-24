На пути к ЕС: Украина готовится к сложным переговорам в сфере сельского хозяйства и энергетики — Пушкаренко

Заместитель председателя Комитета по внешней политике Арсений Пушкаренко сообщил, что Украина получила от ЕС полный перечень условий для вступления по всем переговорным кластерам и готовится к сложному этапу переговоров, который предусматривает принятие около 300 законопроектов.

Украина получила от Европейского Союза перечень условий вступления, охватывающих все переговорные кластеры. Впереди — сложный этап переговорного процесса, в частности, в таких чувствительных сферах, как аграрная политика и энергетика, однако как правительство, так и парламент заявляют о готовности действовать согласованно и оперативно принимать необходимые решения, сообщил заместитель председателя Комитета по внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

По его словам, переговорный процесс по вступлению новых государств в ЕС состоит из 35 глав, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров.

«В дальнейшем нам нужно будет принять около трехсот законопроектов для гармонизации украинского законодательства с европейским. Мы демонстрируем высокую динамику, а парламентские комитеты ответственно выполняют свою работу», - отметил депутат.

Недавно были открыты переговорные кластеры: «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Эти направления являются сложными и чрезвычайно важными для Украины.

Один из самых сложных кластеров — сельское хозяйство, где нам необходимо отстаивать интересы украинских аграриев. Не менее важны вопросы внедрения экологических стандартов ЕС, в частности так называемого "зеленого перехода" в энергетике. Мы рассчитываем на поддержку партнеров, ведь в условиях войны враг продолжает наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что с момента подачи заявки на членство в 2022 году Украина уже проделала значительный объем работы.

«Мы существенно продвинулись в вопросах защиты прав национальных меньшинств, реформирования правопорядка, продолжаем судебную реформу. Успешно реализована децентрализация. Это ключевые и одновременно сложные шаги, которые позволяют нам максимально ускорить интеграцию в Европейский Союз. Я считаю, что сейчас мы находимся примерно на полпути в прохождении шести кластеров», — подытожил Арсений Пушкаренко.

