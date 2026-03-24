На шляху до ЄС: Україна готується до складних переговорів у сфері сільського господарства та енергетики — Пушкаренко
Україна отримала від Європейського Союзу перелік умов для вступу, що охоплюють усі переговорні кластери. Попереду — складний етап переговорного процесу, зокрема у таких чутливих сферах, як аграрна політика та енергетика, однак як уряд, так і парламент заявляють про готовність діяти узгоджено та оперативно ухвалювати необхідні рішення, повідомив заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.
За його словами, переговорний процес щодо вступу нових держав до ЄС складається з 35 розділів, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів.
«Надалі нам потрібно буде ухвалити близько трьохсот законопроєктів для гармонізації українського законодавства з європейським. Ми демонструємо високу динаміку, а парламентські комітети відповідально виконують свою роботу», — зазначив депутат.
Нещодавно було відкрито переговорні кластери: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Ці напрями є водночас складними й надзвичайно важливими для України.
«Один із найскладніших кластерів — сільське господарство, де нам необхідно відстоювати інтереси українських аграріїв. Не менш важливими є питання впровадження екологічних стандартів ЄС, зокрема так званого “зеленого переходу” в енергетиці. Ми розраховуємо на підтримку партнерів, адже в умовах війни ворог продовжує завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», — наголосив парламентар.
Він також зауважив, що з моменту подання заявки на членство у 2022 році Україна вже виконала значний обсяг роботи.
«Ми суттєво просунулися у питаннях захисту прав національних меншин, реформування правопорядку, продовжуємо судову реформу. Успішно реалізовано децентралізацію. Це ті ключові й водночас найскладніші кроки, які дозволяють нам максимально пришвидшити інтеграцію до Європейського Союзу. Я вважаю, що нині ми перебуваємо приблизно на півдорозі у проходженні шести кластерів», — підсумував Арсеній Пушкаренко.
