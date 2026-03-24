  В Україні

На шляху до ЄС: Україна готується до складних переговорів у сфері сільського господарства та енергетики — Пушкаренко

17:30, 24 березня 2026
Заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики Арсеній Пушкаренко повідомив, що Україна отримала від ЄС повний перелік умов для вступу за всіма переговорними кластерами та готується до складного етапу переговорів, який передбачає ухвалення близько 300 законопроєктів.
Україна отримала від Європейського Союзу перелік умов для вступу, що охоплюють усі переговорні кластери. Попереду — складний етап переговорного процесу, зокрема у таких чутливих сферах, як аграрна політика та енергетика, однак як уряд, так і парламент заявляють про готовність діяти узгоджено та оперативно ухвалювати необхідні рішення, повідомив заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

За його словами, переговорний процес щодо вступу нових держав до ЄС складається з 35 розділів, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів.

«Надалі нам потрібно буде ухвалити близько трьохсот законопроєктів для гармонізації українського законодавства з європейським. Ми демонструємо високу динаміку, а парламентські комітети відповідально виконують свою роботу», — зазначив депутат.

Нещодавно було відкрито переговорні кластери: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Ці напрями є водночас складними й надзвичайно важливими для України.

«Один із найскладніших кластерів — сільське господарство, де нам необхідно відстоювати інтереси українських аграріїв. Не менш важливими є питання впровадження екологічних стандартів ЄС, зокрема так званого “зеленого переходу” в енергетиці. Ми розраховуємо на підтримку партнерів, адже в умовах війни ворог продовжує завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», — наголосив парламентар.

Він також зауважив, що з моменту подання заявки на членство у 2022 році Україна вже виконала значний обсяг роботи.

«Ми суттєво просунулися у питаннях захисту прав національних меншин, реформування правопорядку, продовжуємо судову реформу. Успішно реалізовано децентралізацію. Це ті ключові й водночас найскладніші кроки, які дозволяють нам максимально пришвидшити інтеграцію до Європейського Союзу. Я вважаю, що нині ми перебуваємо приблизно на півдорозі у проходженні шести кластерів», — підсумував Арсеній Пушкаренко.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

Судовий контроль за фінансуванням політичних партій посилюють: що зміниться у КАСУ

Нові зміни до КАСУ дозволять стягувати невикористане держфінансування партій і навіть припиняти його через суд.

