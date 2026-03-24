На шляху до ЄС: Україна готується до складних переговорів у сфері сільського господарства та енергетики — Пушкаренко

Заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики Арсеній Пушкаренко повідомив, що Україна отримала від ЄС повний перелік умов для вступу за всіма переговорними кластерами та готується до складного етапу переговорів, який передбачає ухвалення близько 300 законопроєктів.

Україна отримала від Європейського Союзу перелік умов для вступу, що охоплюють усі переговорні кластери. Попереду — складний етап переговорного процесу, зокрема у таких чутливих сферах, як аграрна політика та енергетика, однак як уряд, так і парламент заявляють про готовність діяти узгоджено та оперативно ухвалювати необхідні рішення, повідомив заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

За його словами, переговорний процес щодо вступу нових держав до ЄС складається з 35 розділів, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів.

«Надалі нам потрібно буде ухвалити близько трьохсот законопроєктів для гармонізації українського законодавства з європейським. Ми демонструємо високу динаміку, а парламентські комітети відповідально виконують свою роботу», — зазначив депутат.

Нещодавно було відкрито переговорні кластери: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Ці напрями є водночас складними й надзвичайно важливими для України.

«Один із найскладніших кластерів — сільське господарство, де нам необхідно відстоювати інтереси українських аграріїв. Не менш важливими є питання впровадження екологічних стандартів ЄС, зокрема так званого “зеленого переходу” в енергетиці. Ми розраховуємо на підтримку партнерів, адже в умовах війни ворог продовжує завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», — наголосив парламентар.

Він також зауважив, що з моменту подання заявки на членство у 2022 році Україна вже виконала значний обсяг роботи.

«Ми суттєво просунулися у питаннях захисту прав національних меншин, реформування правопорядку, продовжуємо судову реформу. Успішно реалізовано децентралізацію. Це ті ключові й водночас найскладніші кроки, які дозволяють нам максимально пришвидшити інтеграцію до Європейського Союзу. Я вважаю, що нині ми перебуваємо приблизно на півдорозі у проходженні шести кластерів», — підсумував Арсеній Пушкаренко.

