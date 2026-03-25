Какая ответственность предусмотрена за подачу недостоверных сведений — разъяснение НАЗК

За подачу недостоверных сведений в декларации лицо может привлекаться к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке. Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В соответствии со ст. 366-2 УК Украины:

умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 4000 до 6000 НМДГ или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 6000 до 8000 НМДГ или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В соответствии с ч. 4 ст. 172-6 КУоАП подача заведомо недостоверных сведений в декларации влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 2500 НМДГ.

Ответственность по этой статье за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации относительно имущества или другого объекта декларирования, имеющего стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В случае указания в декларации сведений, которые отличаются от достоверных на сумму до 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, к субъекту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако судом не применено к нему наказание или не наложено на него взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, либо приравненной к такой деятельности, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 65-1 Закона).

Субъектами административной и уголовной ответственности за подачу недостоверных сведений являются лица, которые в соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 45 Закона обязаны подавать декларацию.

Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат внесению в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

В случае выявления в декларации недостоверных сведений после 30-дневного срока для подачи исправленной декларации, субъект декларирования может обратиться в Национальное агентство с письмом и через персональный электронный кабинет Реестра с объяснением причин, которые привели к внесению недостоверных сведений и неподаче исправленной декларации в 30-дневный срок, добавив подтверждающие документы. Поданные таким образом сведения должны быть рассмотрены Национальным агентством во время полной проверки декларации — в случае их подачи до начала проведения Национальным агентством такой проверки (абз. 3 ч. 4 ст. 45 Закона).

