Темпы вступления Украины в ЕС зависят не только от реформ: в Раде обозначили вызовы

В Верховной Раде заявили, что темпы подготовки вступления Украины в ЕС зависят не только от реформ.

Украина должна активизировать подготовку к вступлению в Европейский Союз, в частности ускорить адаптацию законодательства и определить четкие приоритеты реформ. Об этом заявили народные депутаты во время дискуссии «Скорость вступления Украины в ЕС: политические и стратегические факторы».

Глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что несмотря на венгерское вето, Украина все же получила ориентиры и переговорные позиции по всем шести кластерам.

По ее словам, следующим шагом должна стать подготовка Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС и внесение ее в парламент.

В то же время она подчеркнула, что темпы работы на данный момент остаются недостаточными.

«Я думаю, что именно в этом и заключался замысел Европейского Союза и Европейской комиссии при согласовании десяти приоритетов во время встречи еврокомиссара Кос и вице-премьера Качки во Львове 11 декабря 2025 года — помочь нам определить эти приоритеты, помочь не только двигаться быстрее, но и продемонстрировать нашим партнерам, что мы серьезно настроены. Однако на данный момент мы все еще (спустя три месяца) находимся в ситуации, когда по этому плану ничего не сделано. Это не та скорость, которая нам нужна, если существуют высокие ожидания и амбиции завершить техническую работу, как нам говорят, к концу 2027 года», — подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также обратила внимание на политические вызовы, в частности отсутствие устойчивого большинства в Верховной Раде, и это требует от всех переосмысления отношений и формирования новой проевропейской большинства, которая будет включать разные политические фракции.

Первый заместитель главы Комитета Вадим Галайчук пояснил, что ориентир по технической готовности Украины к вступлению в 2027 году является реалистичным, но амбициозным.

«Это как раз и было идеей наших европейских коллег — как-то структурировать этот процесс, дать ориентиры, хотя, конечно, все прекрасно понимали, что это процесс, который базируется на заслугах, и что необходимо выполнить те требования, которые стоят, и что конкретной даты, какой-то фиксированной даты, быть не может, но давайте ориентироваться», — сказал Вадим Галайчук.

Он считает, что к 2027 году — технически подготовиться к членству, выполнив необходимые требования, а к 2029 году — пройти политический этап ратификации в странах-членах — это амбициозный, но вполне реалистичный сценарий, если двигаться системно. В то же время скорость вступления, по словам первого заместителя главы Комитета, зависит не только от реформ, но и от политической воли и эффективности институциональных процессов. В частности, от способности парламента своевременно принимать необходимые решения и поддерживать темп законодательных изменений.

