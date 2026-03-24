Суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении теракта в Буче

Подозреваемого в исполнении теракта в Буче отправили под стражу.

Во вторник, 24 марта, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в теракте в городе Буча Киевской области, в результате которого получили ранения двое правоохранителей, передает «Суспільне».

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу на 60 дней без определения залога.

Сторона обвинения требовала избрать подозреваемому в теракте 21-летнему Богдану Тимченко содержание под стражей без права внесения залога, учитывая то, что, по мнению прокурора, мужчина может скрываться от органов суда.

Во время выступления в суде Тимченко рассказал, что познакомился с предполагаемым представителем российских спецслужб в онлайн-игре.

«9 марта этого года я зашел в компьютерную игру, некоторое время поиграл и подключился к одному игроку. Мы начали играть вместе. Потом начали общаться, в тот же день обменялись контактами в мессенджере Telegram. Некоторое время играли, где-то до 11 числа. Потом он мне сказал, что хочет у меня попросить помощи», — пояснил Тимченко обстоятельства знакомства.

По его словам, знакомый попросил его поехать в Житомир, срочно забрать посылку и передать ее другому человеку, объяснив, что не может этого сделать самостоятельно, поскольку якобы находится в Одессе.

Тимченко рассказал, что согласился помочь, не зная, что внутри посылки. Знакомый попросил его сфотографировать содержимое посылки после получения.

«Я открываю, фотографирую и вижу, что там какие-то подушечки. Я спрашиваю — “что это?”. Он мне начинает говорить: “смотри, это наркотические средства, тебе нужно их разложить по Житомиру, я тебе за это буду платить”. Я сразу сказал, что этого делать не буду», — отметил подозреваемый.

После этого знакомый Тимченко сказал, что посылку следует передать другому человеку.

«Уже был вечер, у меня разряжался мобильный телефон, но он сказал, что следует идти на окраину Житомира. Он предложил мне снять отель, чтобы я остался на ночь в Житомире, а потом утром все это сделал. Я согласился, провел ночь в отеле», — рассказал мужчина.

На следующий день Тимченко вернулся домой, так и не передав посылку. Ночью он получил звонок от знакомого в Telegram, во время которого тот назвал личные данные матери Тимченко, которая является военнослужащей и находится в зоне боевых действий, и начал угрожать в ее адрес, склоняя Тимченко к сотрудничеству.

Задержанный заявил, что находился под постоянным давлением представителя российских спецслужб, который угрожал ему и его родственникам. Из-за этого он боялся сообщить о своих действиях украинским правоохранительным органам.

