Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту у Бучі

Підозрюваного у виконанні теракту в Бучі відправили під варту.

У вівторок, 24 березня, Соломʼянський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у теракті в місті Буча Київської області, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців, передає «Суспільне».

Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив його під варту на 60 днів без визначення застави.

Сторона обвинувачення вимагала обрати підозрюваному в теракті 21-річному Богдану Тимченку тримання під вартою без права внесення застави з огляду на те, що, на думку прокурора, чоловік може переховуватись від органів суду.

Під час виступу в суді Тимченко розповів, що познайомився із імовірним представником російських спецслужб в онлайн-грі.

«9 березня цього року я зайшов в компʼютерну гру, деякий час пограв та підʼєднався до одного гравця. Ми почали грати разом. Почали потім спілкуватися, в той самий день обмінялися контактами в месенджері Telegram. Деякий час грали, десь до 11 числа, Потім він мені сказав, що хоче в мене попросити допомоги», — пояснив Тимченко обставини знайомства.

За його словами, знайомий попросив його поїхати в Житомир, терміново забрати посилку та передати її іншій людині, пояснивши, що не може цього зробити самостійно, оскільки нібито перебуває в Одесі.

Тимченко розповів, що погодився допомогти, не знаючи, що всередині посилки. Знайомий попросив його сфотографувати вміст посилки після отримання.

«Я відкриваю, фотографую і бачу, що там якісь подушечки. Я питаю — «що це?». Він мені починає казати: «дивись, це наркотичні засоби, тобі треба їх розкласти по Житомиру, я тобі за це буду платити». Я одразу сказав, що цього робити не буду», — зазначив підозрюваний.

Після цього знайомий Тимченка сказав, що посилку слід передати іншій людині.

«Вже був вечір, в мене розряджався мобільний телефон, але він сказав, що слід йти на край Житомира. Він мені запропонував зняти готель, щоб я залишився на ніч у Житомирі, а потім на ранок все це зробив. Я погодився, провів ніч у готелі», — розповів чоловік.

Наступного дня Тимченко повернувся додому, так і не передавши посилку. Вночі він отримав дзвінок від знайомого у Telegram, під час якого той назвав особисті дані матері Тимченка, яка є військовослужбовицею та перебуває в зоні бойових дій, і почав погрожувати на її адресу, схиляючи Тимченка до співпраці.

Затриманий заявив, що перебував під постійним тиском представника російських спецслужб, який погрожував йому та його рідним. Через це він боявся повідомити про свої дій українським правоохоронцям.

