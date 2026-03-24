Передавал данные об авиации ВСУ: в Житомирской области осудили мужчину за госизмену

Житель Житомирщины осужден за передачу информации об ВСУ врагу.

Житель Житомирской области приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения. Соответствующий приговор вынес суд, признав его виновным в совершении особо тяжкого преступления.

Пока решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней, сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Как установил суд, в 2025 году обвиняемый в течение нескольких месяцев передавал представителю иностранной организации информацию об активности украинской военной авиации, в частности, о перемещении самолетов и работе реактивных двигателей. Наблюдение он осуществлял по месту жительства, недалеко от одного из военных аэродромов.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения вражеских спецслужб из-за активности в пророссийских телеграмм-каналах. В дальнейшем он поддерживал переписку с лицом, представившимся сотрудником российской спецслужбы. Именно эти переписки стали ключевым доказательством по делу.

В суде обвиняемый частично признал вину, заявив, что не отдавал себе отчета, с кем именно общается, и не понимал противоправности своих действий.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

