  1. В Україні

Передавав дані про авіацію ЗСУ: на Житомирщині засудили чоловіка за держзраду

23:48, 24 березня 2026
Жителя Житомирщини засудили за передачу інформації про ЗСУ ворогу.
фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Жителя Житомирської області засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану. Відповідний вирок ухвалив суд, визнавши його винним у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Наразі рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене впродовж 30 днів, повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Як встановив суд, у 2025 році обвинувачений протягом кількох місяців передавав представнику іноземної організації інформацію про активність української військової авіації, зокрема про переміщення літаків та роботу реактивних двигунів. Спостереження він здійснював за місцем проживання, неподалік одного з військових аеродромів.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору ворожих спецслужб через активність у проросійських телеграм-каналах. Надалі він підтримував листування з особою, яка представилася співробітником російської спецслужби. Саме ці переписки стали ключовим доказом у справі.

У суді обвинувачений частково визнав провину, заявивши, що не усвідомлював, з ким саме спілкується, та не розумів протиправності своїх дій.

До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

суд держзрада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

