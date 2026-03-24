Передавав дані про авіацію ЗСУ: на Житомирщині засудили чоловіка за держзраду

Жителя Житомирщини засудили за передачу інформації про ЗСУ ворогу.

фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителя Житомирської області засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану. Відповідний вирок ухвалив суд, визнавши його винним у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Наразі рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене впродовж 30 днів, повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Як встановив суд, у 2025 році обвинувачений протягом кількох місяців передавав представнику іноземної організації інформацію про активність української військової авіації, зокрема про переміщення літаків та роботу реактивних двигунів. Спостереження він здійснював за місцем проживання, неподалік одного з військових аеродромів.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору ворожих спецслужб через активність у проросійських телеграм-каналах. Надалі він підтримував листування з особою, яка представилася співробітником російської спецслужби. Саме ці переписки стали ключовим доказом у справі.

У суді обвинувачений частково визнав провину, заявивши, що не усвідомлював, з ким саме спілкується, та не розумів протиправності своїх дій.

До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.