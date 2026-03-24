В центре Львова российский дрон попал в жилой дом
16:48, 24 марта 2026
Во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы.
Фото: Андрей Садовый
Во Львове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Область подверглась атаке ударных беспилотников, зафиксировано попадание в центральной части города.
По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате атаки поврежден жилой дом в центре. На место происшествия выехали все соответствующие службы.
Он уточнил, что в 16:19 российский дрон двигался в направлении Львова, в то же время действовали силы противовоздушной обороны.
«Еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом в Сихове, на проспекте Червоной Калины», — добавил Садовый, опубликовав фото.
