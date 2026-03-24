  1. В Україні

У центрі Львова російський дрон влучив в житловий будинок

16:48, 24 березня 2026
Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи.
Фото: Андрій Садовий
У Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Область атакували ударні безпілотники, зафіксовано влучання у центральній частині міста.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у центрі. На місце події виїхали всі відповідні служби.

Він уточнив, що об 16:19 російський дрон рухався у напрямку Львова, водночас працювали сили протиповітряної оборони.

«Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини», – додав Садовий, опублікувавши фото.

